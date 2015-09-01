Витсель: «Я остаюсь, такое решение принял «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил сожаление, что не смог ехать из России в летнее трансферное окно. Бельгиец сообщил, что клуб за короткое время не сумел найти ему замену.

«Я никуда не уйду, такое решение вчера принял «Зенит». Они не смогли найти игрока на замену мне за такое короткое время. Жаль, потому что я хотел, чтобы трансфер осуществился. Теперь очевидно, что до зимы я останусь в «Зените», – сказал Витсель.

Напомним, на 26-летнего хавбека претендовали «Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм».