Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витсель: «Я остаюсь, такое решение принял «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил сожаление, что не смог ехать из России в летнее трансферное окно. Бельгиец сообщил, что клуб за короткое время не сумел найти ему замену.

    «Я никуда не уйду, такое решение вчера принял «Зенит». Они не смогли найти игрока на замену мне за такое короткое время. Жаль, потому что я хотел, чтобы трансфер осуществился. Теперь очевидно, что до зимы я останусь в «Зените», – сказал Витсель.

    Напомним, на 26-летнего хавбека претендовали «Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 1 сентября 2015, 19:21

      Жаль, что остался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 18:58

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 1 сентября 2015, 18:08

      Без желания мног пользы Зениту не принесёт

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 1 сентября 2015, 18:01

      паспорт не отдали)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11