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    Иванов: «Мне нравился Гончаренко как тренер, как человека я его узнать не успел»

    Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал прекращение сотрудничества клуба с главным тренером Виктором Гончаренко. Также Иванов сказал, что его советник Александр Тарханов, скорее всего, не будет тренировать команду

    «Мы договорились с Гончаренко не комментировать причину расставания. Мне очень жаль, что он ушел. Правда, очень жаль. Как тренер мне он очень нравился. Отдавался работе. Как человека я его узнать за два месяца не успел. Но это и понятно – короткий срок. Может ли Тарханов вновь возглавить "Урал»? Скорее всего, нет», - сказал Иванов.

    Напомним, сегодня стало известно, что Гончаренко является претендентом на пост главного тренера "Рубина".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2015 17:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 18:59

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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 1 сентября 2015, 18:22

      Гриша уж чья бы корова мычала!

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