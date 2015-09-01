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    Определился соперник «Спартака» в Юношеской лиге УЕФА

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка первого и второго кругов турнира Юношеской лиги УЕФА. Соперником "Спартака" в первом раунде стал азербайджанский клуб «Ряван» из Баку.

    Стартовую встречу красно-белые проведут 30 сентября дома. Ответная игра пройдет в Баку 21 октября.

    В случае успеха по сумме двух матчей на следующем этапе турнира «Спартаку» предстоит помериться силами с победителем пары «Шальке 04» (Гельзенкирхен) — «Аякс» (Амстердам).

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.09.2015 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 18:59

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