Определился соперник «Спартака» в Юношеской лиге УЕФА

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка первого и второго кругов турнира Юношеской лиги УЕФА. Соперником "Спартака" в первом раунде стал азербайджанский клуб «Ряван» из Баку.

Стартовую встречу красно-белые проведут 30 сентября дома. Ответная игра пройдет в Баку 21 октября.

В случае успеха по сумме двух матчей на следующем этапе турнира «Спартаку» предстоит помериться силами с победителем пары «Шальке 04» (Гельзенкирхен) — «Аякс» (Амстердам).