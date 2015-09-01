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    Агент Кокорина: «Мы не вели никаких переговоров по поводу перехода в другой клуб»

    Кирилл Логинов, агент нападающего «Динамо» Александра Кокорина, рассказал, что его клиент не вел переговоров по поводу своего перехода в другой клуб. Ранее СМИ сообщали о вероятном трансфере форварда в английские "Арсенал» и "Тоттенхэм", а также петербургский «Зенит».

    «До тех пор пока действует защищeнный период в контракте футболиста, игрок, равно как и его представители, не имеет права вести переговоры с другими клубами, рассматривать предложения. Если бы нам поступили подобные предложения и мы начали вести переговоры, то нарушили бы договор. Мы никаких переговоров не вели. Возможно, кто-то где-то и вeл, но нас это не касается.

    Возникающие на протяжении последнего месяца слухи связываю с тем, что журналистам просто нужно что-то написать, чтобы прокормить семью. Что касается заявлений Константина Сарсании, то он не имеет к Кокорину никакого отношения. У меня возникали мысли, что кому-то обилие слухов об Александре может быть выгодно», - сказал Логинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2015 16:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 18:59

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 сентября 2015, 18:26

      Одназначно пытались повысить трансферную стоимость.

      1
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 1 сентября 2015, 18:03

      Одни сказочники вокруг

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 1 сентября 2015, 17:57

      Переговоров не вели, но слухи, чтобы цену набить, распускали :-)

      0
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