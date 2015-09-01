Агент Кокорина: «Мы не вели никаких переговоров по поводу перехода в другой клуб»

Кирилл Логинов, агент нападающего «Динамо» Александра Кокорина, рассказал, что его клиент не вел переговоров по поводу своего перехода в другой клуб. Ранее СМИ сообщали о вероятном трансфере форварда в английские "Арсенал» и "Тоттенхэм", а также петербургский «Зенит».

«До тех пор пока действует защищeнный период в контракте футболиста, игрок, равно как и его представители, не имеет права вести переговоры с другими клубами, рассматривать предложения. Если бы нам поступили подобные предложения и мы начали вести переговоры, то нарушили бы договор. Мы никаких переговоров не вели. Возможно, кто-то где-то и вeл, но нас это не касается.



Возникающие на протяжении последнего месяца слухи связываю с тем, что журналистам просто нужно что-то написать, чтобы прокормить семью. Что касается заявлений Константина Сарсании, то он не имеет к Кокорину никакого отношения. У меня возникали мысли, что кому-то обилие слухов об Александре может быть выгодно», - сказал Логинов.