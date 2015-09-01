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    РФПЛ будет получать от «НТВ-Плюс» 1,98 миллиарда за право показа матчей ЧР

    "НТВ-Плюс" и РФПЛ заключили контракт на три года, по которому телекомпания выплатит 1,98 миллиарда рублей за право показа матчей чемпионата России за сезон. Об этом сообщил гендиректор "НТВ-Плюс" Александр Вронский после заседания общего собрания клубов-членов РФПЛ.

    «Сделка одобрена. Будем сотрудничать на протяжении трех сезонов. Сумма сделки - 1,98 миллиарда рублей за сезон. Осталось только подписать документы. Думаю, они уже готовы. Возможно, это произойдет уже сегодня", - сказал Вронский

    Источник: ТАСС

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    01.09.2015 16:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1126

      richi 1 сентября 2015, 19:06

      Типа у нашего футбола низкий рейтинг. НТВ+, видимо, в ущерб себе покупает, что бы ни кто другой не смотрел.

      0
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      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)

      -5
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 1 сентября 2015, 18:14

      при стоимости пакета Футбол Запад в размере 299. то окупится при годовой подписке 550 тыс. абонентов.... Не так то уж и много.

      0
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      Рейтинг: +22

      drozdovik > stas-kst 2 сентября 2015, 09:47

      Уже 299? 190 вроде было, не? Подписку на матчи РФПЛ считаю нецелесообразной, из всего тура, 1-2 матча интересных, и это максимум. Остальное все уныло. Англию или Испанию намного интереснее смотреть

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 1 сентября 2015, 18:05

      Да хоть 10 миллиардов,пока есть халява в интернете буду смотреть а деньги платить за наш чемпионат не буду не стоит он и 100 руб в месяц

      1
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      Рейтинг: +12

      stud123 > slavutiq70 1 сентября 2015, 23:06

      Тогда какого уя смотриш то олень?????

      1
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 1 сентября 2015, 18:01

      а бесплатно по НТВ будут показывать только Зенит...

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      Рейтинг: +10

      jump• > stas-kst 2 сентября 2015, 09:51

      Почему Зенит, один локомотив только и показывают

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      Рейтинг: +9

      polakov1975 1 сентября 2015, 17:16

      Копейки.

      -1
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 1 сентября 2015, 16:35

      Даешь Ла-Лигу и АПЛ по федеральным каналам!

      1
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 1 сентября 2015, 16:31

      Пилят, не стесняясь.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 сентября 2015, 16:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да кому нужен наш чемпионат,Англия,Германия,Испа
      ния!

      -4
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      Рейтинг: +16

      dnekto > джон базелон 1 сентября 2015, 17:02

      Мне нужен. Я смотрю чемпионат регулярно

      3
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      Рейтинг: +1481

      GM > джон базелон 1 сентября 2015, 17:49

      Фанат французского футбола? Или голландского? Али на китайчат заглядываешься :)

      1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > джон базелон 1 сентября 2015, 17:56

      Вот и смотри в интернете!

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