РФПЛ будет получать от «НТВ-Плюс» 1,98 миллиарда за право показа матчей ЧР

"НТВ-Плюс" и РФПЛ заключили контракт на три года, по которому телекомпания выплатит 1,98 миллиарда рублей за право показа матчей чемпионата России за сезон. Об этом сообщил гендиректор "НТВ-Плюс" Александр Вронский после заседания общего собрания клубов-членов РФПЛ.

«Сделка одобрена. Будем сотрудничать на протяжении трех сезонов. Сумма сделки - 1,98 миллиарда рублей за сезон. Осталось только подписать документы. Думаю, они уже готовы. Возможно, это произойдет уже сегодня", - сказал Вронский