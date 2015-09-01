«Урал» и Гончаренко приняли решение прекратить сотрудничество

Сегодня прошла встреча между президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым и главным тренером команды Виктором Гончаренко, на которой было принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Причиной разрыва трудовых отношений стало расхождение во взглядах на дальнейшие пути развития клуба.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Виктор Гончаренко является главным претендентом на пост главного тренра "Рубина".