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    «Урал» и Гончаренко приняли решение прекратить сотрудничество

    Сегодня прошла встреча между президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым и главным тренером команды Виктором Гончаренко, на которой было принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Причиной разрыва трудовых отношений стало расхождение во взглядах на дальнейшие пути развития клуба.

    Напомним, сегодня стало известно о том, что Виктор Гончаренко является главным претендентом на пост главного тренра "Рубина".

    Источник: ФК «Урал»

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    01.09.2015 16:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 2 сентября 2015, 07:00

      Гончаренко - шляпа, но с Ивановым ни один нормальный тренер не сработается. Не должен президент клуба командовать футболистами со скамейки и указывать тренеру, что делать.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 1 сентября 2015, 22:59

      ГОНЧАРЕНКО НЕ РВАЧ...ЗАЧЕМ ОБВИНЯТЬ НЕ ЗНАЯ СИТУАЦИИ

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 1 сентября 2015, 21:54

      очень жаль

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 сентября 2015, 21:35

      Рубин или ЦСКА? )))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 сентября 2015, 19:32

      Главное Гончаренко не напороться на другой такого рода клуб))

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      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 18:57

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)

      -3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 сентября 2015, 17:06

      Если Гончаренко уедет в Белоруссию значит там точно договорняк был, а если он перейдет в Рубин значит он просто за большеми бабками пошел.

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      Рейтинг: +1481

      GM > iBragim2102 1 сентября 2015, 17:50

      Какая интересная логика...

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 1 сентября 2015, 16:36

      Плохо для Урала.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 сентября 2015, 16:29

      Насчет беготни согласен-но принципиальный тренер-это о многом говорит-думаю он молодец.Не прогибается.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 сентября 2015, 16:22

      Нужно быть честным клубом и все будет хорошо!

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