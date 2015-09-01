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    Сафонов: «Кризис коснулся всех, команды больше работали на распродажу»

    Известный агент Алексей Сафонов в интервью "Бомбардиру" высказал мнение, почему в России летнее трансферное окно прошло достаточно спокойно.

    «Кризис коснулся всех. Во-первых, команды стараются соблюдать финансовый fair-play. Наглядный пример - "Динамо", которое больше работало на распродажу, чем на приобретение. "Амкару" разрешили в последний день трансферного окна регистрировать футболистов, поэтому пермяки на флажке дозаявили нападающего - Чуму Анене» - сказал Сафонов.

    Полный текст интервью Сафонова читайте здесь.

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    01.09.2015 15:09
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