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    ЦСКА и Вернблум договорились о продлении контракта

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что договорился со свом клубом о продлении контракта еще на два года. Швед отметил, что осталдся доволен условиями соглашения.

    «Мы в принципе договорились о продлении контракта еще на два года. Так что в общей сложности он будет действовать еще три года. Доволен ли я условиями? Да. В противном случае я бы не согласился», - сказал Вернблум.

    Источник: Expressen.se

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    01.09.2015 14:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 19:01

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)

      -2
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 1 сентября 2015, 16:38

      Ураааааааааааааааааааааааа
      Поз
      дравляю Всех Армейцев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Salamandr89 1 сентября 2015, 16:06

      Слуцкий боится не только Ибрагимовича, но и Вернблума, поэтому без раздумий согласился на его условия))

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