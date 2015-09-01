ЦСКА и Вернблум договорились о продлении контракта

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что договорился со свом клубом о продлении контракта еще на два года. Швед отметил, что осталдся доволен условиями соглашения.
«Мы в принципе договорились о продлении контракта еще на два года. Так что в общей сложности он будет действовать еще три года. Доволен ли я условиями? Да. В противном случае я бы не согласился», - сказал Вернблум.