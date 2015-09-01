Строотман: «Сделаю все, чтобы скорее вернуться на поле»

Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман подтвердил, что не сможет помочь своей команде еще в течении нескольких месяцев. Игрок получил очередную травму и перенесет третью опереацию на крестообразных связках колена.

«Сегодня у меня состоится операция. Мне очень обидно, что я не смогу помочь «Роме» и сборной Голландии в течение следующих нескольких месяцев. Но я сделаю все, чтобы вернуться на поле как можно скорее», – написал Стротман в своем Twitter.