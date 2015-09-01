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    Строотман: «Сделаю все, чтобы скорее вернуться на поле»

    Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман подтвердил, что не сможет помочь своей команде еще в течении нескольких месяцев. Игрок получил очередную травму и перенесет третью опереацию на крестообразных связках колена.

    «Сегодня у меня состоится операция. Мне очень обидно, что я не смогу помочь «Роме» и сборной Голландии в течение следующих нескольких месяцев. Но я сделаю все, чтобы вернуться на поле как можно скорее», – написал Стротман в своем Twitter.

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    01.09.2015 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Den_777 1 сентября 2015, 19:05

      Очень обидно за таких игроков как Строотман и Бадштубер.

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