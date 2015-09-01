Матч Кубка России между «Шинником» и «Шахтером» состоится в Дзержинске

Вот будет уникальная ситуация для Российского футбола если любительский клуб пробьется в 1/16 кубка и будет играть с клубом из Премьер-Лиги. Эх, как хочется таких историй, да побольше, в нашем футболе.
Определились дата и место проведения матча 1/32 финала розыгрыша Кубка России "Шахтер" (Пешелань) - "Шинник" (Ярославль). Игра пройдет в Дзержинске 11 сентября. Начало встречи в 16:00.
Напомним, ранее РФС запретил «Шахтеру» проводить встречу на домашнем стадионе из-за несоответствия требованиям для проведения соревнований подобного уровня.