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    Матч Кубка России между «Шинником» и «Шахтером» состоится в Дзержинске

    Определились дата и место проведения матча 1/32 финала розыгрыша Кубка России "Шахтер" (Пешелань) - "Шинник" (Ярославль). Игра пройдет в Дзержинске 11 сентября. Начало встречи в 16:00.

    Напомним, ранее РФС запретил «Шахтеру» проводить встречу на домашнем стадионе из-за несоответствия требованиям для проведения соревнований подобного уровня.

    Источник: ФК «Шинник»

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    01.09.2015 12:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      Barclays05 1 сентября 2015, 16:58

      Вот будет уникальная ситуация для Российского футбола если любительский клуб пробьется в 1/16 кубка и будет играть с клубом из Премьер-Лиги. Эх, как хочется таких историй, да побольше, в нашем футболе.

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