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    «Урал» подписал полузащитника «Шахтера»

    "Урал" в последний день трансферного окна подписал 20-летнего полузащитника академии донецкого "Шахтера" Дмитрия Билонога. Контракт с украинцем заключен на три года, в составе "шмелей" Билоног будет выступать под номером 77.

    "Решил уйти из "Шахтера", так как не видел в этом клубе для себя каких-то серьезных перспектив. Считаю, что слабо там прогрессировал, так как играл не на том уровне, на котором могу. Выступление в чемпионате России даст мне больше шансов продвинуться в развитии своей карьеры", - прокомментировал свой переход Билоног.

    Источник: ФК «Урал»

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    01.09.2015 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 1 сентября 2015, 10:46

      Хахахахаххахаххахаххахах, в урале у тебя будет шанс просто играть в чемпионате России, да, он сильнее. Нужно было себя показывать так, чтобы заявляли на ЛЧ. Взлетел черт, вышел в финал молодежной лиги чемпионов и взлетел. Нуну, глянем, пройдет он в основу или нет

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 1 сентября 2015, 10:27

      Надеюсь, фамилия не говорящая.

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