«Урал» подписал полузащитника «Шахтера»

"Урал" в последний день трансферного окна подписал 20-летнего полузащитника академии донецкого "Шахтера" Дмитрия Билонога. Контракт с украинцем заключен на три года, в составе "шмелей" Билоног будет выступать под номером 77.

"Решил уйти из "Шахтера", так как не видел в этом клубе для себя каких-то серьезных перспектив. Считаю, что слабо там прогрессировал, так как играл не на том уровне, на котором могу. Выступление в чемпионате России даст мне больше шансов продвинуться в развитии своей карьеры", - прокомментировал свой переход Билоног.