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    Трансфер Де Хеа сорвали представители «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны подробности самого драматичного момента летнего трансферного окна - Давид Де Хеа так и не смог стать игроком "Реала".

    "Манчестер Юнайтед" и "Реал" согласовали все детали сделки в понедельник. Англичане за переход Де Хеа должны были получить 10 миллионов евро и голкипера Кейлора Наваса. Все документы были отправлены в Манчестер для подписания английской стороной.

    Менеджеры "Реала" в этот момент находились в офисе Ла Лиги и ожидали документов для завершения сделки. Но представители "МЮ" не успели вовремя вернуть их в Мадрид. Руководство Ла Лиги не разрешило зарегистрировать игрока вне установленных сроков.

    Источник: Skysports

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    01.09.2015 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 3 сентября 2015, 00:18

      Пффф

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 1 сентября 2015, 02:54

      Чувствую, у МЮ появятся свободные рабочие места. лел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      RedWolf95 1 сентября 2015, 02:19

      И зачем все это?? Жалко наваса и де хеа

      1
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