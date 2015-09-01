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    «Ростов» подписал Форбса

    Защитник Браун Форбс стал игроком "Ростова". Представители донского клуба заявили игрока в последний момент перед закрытием трансферного окна.

    Игрок сборной Коста-Рики достался ростовчанам бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента после ухода из "Уфы".

    В прошлом сезоне Форбс провел за уфискую команду десять матчей во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2015 01:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      KROFF 1 сентября 2015, 08:55

      Очевидно что Ростове трансферами клуба занимается главный экономист, просто скупает знакомые слова: Ротенберг, Форбс. Ждём новичков: Насдак, СНП500,Абрамович. А может быть просто хотим финансовую карму поправить таким образом.

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