«Ростов» подписал Форбса

Очевидно что Ростове трансферами клуба занимается главный экономист, просто скупает знакомые слова: Ротенберг, Форбс. Ждём новичков: Насдак, СНП500,Абрамович. А может быть просто хотим финансовую карму поправить таким образом.
Защитник Браун Форбс стал игроком "Ростова". Представители донского клуба заявили игрока в последний момент перед закрытием трансферного окна.
Игрок сборной Коста-Рики достался ростовчанам бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента после ухода из "Уфы".
В прошлом сезоне Форбс провел за уфискую команду десять матчей во всех турнирах.