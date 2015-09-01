«Ростов» подписал Форбса

Защитник Браун Форбс стал игроком "Ростова". Представители донского клуба заявили игрока в последний момент перед закрытием трансферного окна.

Игрок сборной Коста-Рики достался ростовчанам бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента после ухода из "Уфы".

В прошлом сезоне Форбс провел за уфискую команду десять матчей во всех турнирах.