Чебан: «Смена лимита повлияла на трансферную кампанию»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан дал свою оценк летней трансферной кампании российских клубов.

"Никаких замечаний нет, вся работа прошла в соответствии с регламентом. Могло показаться, что сегодня был полный штиль, но это иллюзия. Работы было предостаточно. Официальные цифры и итоги кампании будут чуть позже", - заявид Чебан.

Кроме того, директор Премьер-лиги отметил, что на трансферную кампанию повлиял новый лимит на легионеров.

"Конечно, повлияло, что мы рассчитывали начать сезон по схеме лимита "10+15 в заявке на сезон", а за неделю до старта был принят лимит "6+5 в заявке на матч". Но все клубы справились. Главное, что в нашем чемпионате сохранилась непредсказуемость", - добавил Чебан.