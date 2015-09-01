Переход Де Хеа в «Реал» может сорваться из-за двух документов

Переход голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в "Реал" находится на грани срыва. Стороны уже утрясли все детали сделки, но не могут поставить подписи под контрактом из-за двух разрешительных документов.

Клубы прилагают все усилия, чтобы успеть до закрытия трансферного окна в Испании. Источник отмечает, что ранее испанские футбольные власти никогда не разрешали закрывать сделки после завершения трансферного периода, как это иногда случается в других странах.