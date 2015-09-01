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    Переход Де Хеа в «Реал» может сорваться из-за двух документов

    Переход голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в "Реал" находится на грани срыва. Стороны уже утрясли все детали сделки, но не могут поставить подписи под контрактом из-за двух разрешительных документов.

    Клубы прилагают все усилия, чтобы успеть до закрытия трансферного окна в Испании. Источник отмечает, что ранее испанские футбольные власти никогда не разрешали закрывать сделки после завершения трансферного периода, как это иногда случается в других странах.

    Источник: Skysports

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    01.09.2015 00:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      RedWolf95 1 сентября 2015, 01:38

      Такие клубы а ведут себя не серьезно по отношении к игрокам

      0
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 1 сентября 2015, 00:27

      Хохо. Тянут до последнего мыльную оперу.

      0
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      Рейтинг: +11

      RSY_Unit > kurt_cobain 1 сентября 2015, 01:07

      При этом "Мы не будем платить 40 миллионов за Де Хеа, максимум 25"... А заплатили 39.6 :)))

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      Рейтинг: +49

      drnigo > RSY_Unit 1 сентября 2015, 08:44

      Не 40 же.

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