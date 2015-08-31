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    Аленичев: «Спартак» не зазвездился»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев уверен, что звездной болезни у его подопечных нет и что он в состоянии контролировать отношение футболистов к игре. Напомним, в седьмом туре РФПЛ «Спартак» уступил дома «Анжи» (1:2).

    «Спартак» не зазвездился. Главный тренер в состоянии сделать так, чтобы ни у кого не было на голове «звезды», короны. Все профессионалы, все все понимают. Случившееся вчера надо пережить. Хотелось бы, чтобы мы повысили процент реализации. Создаeм моменты, но мало реализовываем. Кроме того, беспокоят стандарты у наших ворот».

    Кроме того, наставник красно-белых поделился своим мнением о защитниках Сергее Паршивлюке, Кирилле Комбарове и Владимире Гранате, а также о полузащитнике Ивелине Попове.

    «Паршивлюк? Сергей готов на 50 процентов, было бы большим риском выставлять его на игру с первых минут. Кирилл Комбаров очень неплохо играет при оборонительных действиях, в матче с "Амкаром" не дал создать ни одного момента на своeм фланге, поэтому отдаeм предпочтение Кириллу. А если Сергей выиграет конкуренцию, то будет играть. Это касается и Макеева.

    Что касается Граната, то Володя много пропустил. Он очень много трудится, мне импонирует его работоспособность. Ивелин Попов? С первого дня он является своим футболистом. Единственное, чего не хватает Ивелину, — забитых голов», — поведал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.08.2015 01:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      vyaceslav 31 августа 2015, 08:15

      Я уже говорил!
      Аленичев сам виноват, когда перед матчем нахваливал Анжи. Вот и результат сплотил Анжи и запугал Спартак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      uyfallu 31 августа 2015, 06:25

      Все будет хорошо Дима

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 31 августа 2015, 06:17

      Скрипит потертое спартавское очко. Дагестану приятно сделали. Сжимайте ягодицы при фрикциях ! Соперникам будет ещё приятнее !

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > coocoo 31 августа 2015, 08:00

      как профессиАНАЛ глаголишь,по ходу не раз петрушили твоё немытое очко,а уж история футбола помнит как немытых петрушили

      1
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      Рейтинг: +10

      pecheneg > coocoo 31 августа 2015, 12:08

      Самарцы тоже удовлетворённо покуривают

      0
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