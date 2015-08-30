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    Примера. «Атлетико» громит «Севилью», «Валенсия» и «Депортиво» поделили очки

    Завершились две встречи второго тура испанской Примеры, в которых «Севилья» принимала «Атлетико», а «Депортиво» ездил в гости к «Валенсии».

    «Атлетико» трижды сумел поразить ворота соперника усилиями Коке, Габи и Джексона Мартинеса, и стал третьей командой после «Барселоны» и «Эйбара», которая пока не теряла очков в Примере этого сезона.

    В другом матче «Валенсия» сыграла вничью с «Депортиво», отыгравшись по ходу встречи, причем доигрывали «летучие мыши» в меньшинстве.

    Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

    Севилья (Севилья) – Атлетико (Мадрид) 0:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Коке, 35; 0:2 – Габи, 78; 0:3 Мартинес, 85.

    Валенсия (Валенсия) – Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 - Перес, 39; 1:1 – Негредо.

    Удаления: Барраган, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 августа 2015, 23:53

      смотрел матч Севильи.. просто жалко Конопу... цыганчуки на него пока очень мало пасуют. А защита... защита у Севильи просто никакая.. а воротник - сразу закрываюсь фейспалмом как только мяч летит в его сторону... Я даже не мог представить что команда уровня Севильи может иметь такого врАтаря... любой середняк датской лиги имеет лучшего кипера чем этот Бэту.

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