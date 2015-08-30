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    Ван Гаал: «Я получил удовольствие от нашей игры»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение от «Суонси» (2:1). Голландец считает, что его команда слишком увлеклась контролем игры.

    «Мы могли забить больше мячей. Нужно было немного удачи. В течение 85 минут мы контролировали ход игры, но проиграли матч за пять минут – это недопустимо. Они поменяли рисунок игры, и нам следовало играть более компактно. Мы забыли об этом, поскольку, наверное, слишком доминировали на поле», - сказал ван Гаал.

    Еще одной причиной поражения наставник назвал отсутствие удачи, а в целом игра ему понравилась.

    «Нужно усвоить этот урок. Прежде всего, вы должны создавать шансы, а для голов нужна удача. В этот раз ее нам не хватило. Я получил удовольствие от нашей игры, но нам нужен результат, а мы проиграли. Вся команда была настроена на победу».

    Источник: BBC

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    30.08.2015 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 1 сентября 2015, 00:24

      Видимл я с ним постоянно разные матчи смотрю

      0
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 31 августа 2015, 06:35

      псих

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      sэм 31 августа 2015, 05:17

      неудачник

      0
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