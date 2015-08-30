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    Аллегри: «К счастью, трансферное окно завтра закрывается»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Ромы» (2:1) в матче второго тура Серии А. Наставник считает, что его подопечные действовали слишком робко в первой половине встречи.

    «Мы хорошо отреагировали на два пропущенных мяча, но с самого начала действовали слишком безропотно. Нам противостоял отличный соперник, и в первом тайме мы были под огромным давлением, у нас не получалось выйти со своей половины поля и организовать атаку», - говорит Аллегри.

    Тренер надеется, что после закрытия трансферного окна работать ему будет спокойнее.

    «Я не переживаю. К сожалению, подобное случается в футболе. Нам нужно что-то поменять в плане настроя. К счастью, трансферное окно завтра закрывается, и мы сможем сосредоточиться на работе внутри команды».

    Также Аллегри отметил хорошую физическую форму своих подопечных.

    «Проблем с игровой формой у нас нет, ведь мы сумели прибавить, оставшись вдесятером. Нужно реабилитироваться после двух поражений подряд, но я не могу не отметить травмы и силу наших соперников. Возможно, лучше бы «Рома» получила право на пенальти на 29-й секунде, тогда мы бы проснулись гораздо раньше».

    Источник: Sports.ru

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    30.08.2015 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      nitto 30 августа 2015, 23:36

      На чужом багаже ехал друг, теперь посмотрим далеко ли на своём уедешь.

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