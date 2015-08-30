Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УПЛ. «Динамо» не справилось с «Зарей», «Днепр» обыграл «Карпаты»

    Завершились два матча шестого тура УПЛ, в которых «Заря» принимала «Динамо», а «Карпаты» ездили в гости к «Днепру».

    Луганчане и киевляне голов не забили, и для «Динамо» это стало первой в сезоне потерей очков, а «Заря» благодаря этому результату сохранила за собой третью позицию.

    «Днепр» сумел дважды поразить ворота соперника, оставив свои в неприкосновенности – 2:0, Селезнев делает дубль. Днепропетровцы поднялись на четвертую строчку таблицы.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур.

    Заря (Луганск) – Динамо (Киев) 0:0 (0:0)

    Днепр (Днепропетровск) – Карпаты (Львов) 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Селезнев, 81; 2:0 – Селенев, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2015 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11