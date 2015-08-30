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    РФПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Кубани»

    Завершился матч седьмого тура РФПЛ, в котором встречались "Кубань" и ЦСКА.

    Главные события матча развернулись в самой его концовке, но и по ходу игры шансы для взятия ворот были были и у той, и у другой команды. Самую явную возможность забить упустил, пожалуй, Бибрас Натхо, который не реализовал пенальти в самом начале второго тайма. Кроме того, пару раз сторону хозяев принимал каркас ворот, куда попадал мяч после ударов "армейцев".

    Нулям на табло удалось продержаться до 87-ой минуты, когда игроки краснодарского клуба не успели вернуться в оборону после подачи углового, чем и воспользовались Щенников и Набабкин: первый прострелил в штрафную, а второй перебросил мяч через Беленова. И уже спустя две минуты "Кубань" имела великолепный шанс отыграться, но Мельгарехо не забил пенальти. В оставшееся время "Кубань" имела еще моменты, чтобы отыграться, и даже сумела забить, но судья зафиксировал оффсайд. В результате - 0:1 в пользу ЦСКА.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур.

    Кубань (Краснодар) – ЦСКА (Москва) 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 - Набабкин, 87.

    Кубань: Беленов, Шандао, Бугаев, Армаш, Лобкарев, Рабиу, Мельгарехо, Тлисов, Кулик (Бальде, 76), Аршавин (Хубулов, 73), Ткачев.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Березуцкий В., Набабкин, Дзагоев, Натхо (Думбия, 55), Вернблум, Еременко, Тошич (Миланов, 68), Муса.

    Предупреждения: Шандао, 22; Еременко, 47; Армаш, 49; Миланов, 75.

    Судья: Владимир Москалев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 21:55
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    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Qweas 31 августа 2015, 08:05

      Судья не в первый раз помогает армейцам…

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Qweas 31 августа 2015, 09:06

      Ну это стало уже традицией.Гол то не засчитали-тащат за ущи команду Гинера-а они мнет себя игроками.Смех.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY > Qweas 31 августа 2015, 09:07

      Помощи особой я не увидел)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY > Диктор 31 августа 2015, 09:08

      Если офсайд, то офсайд, чего тут такого, вы на такие моменты только в матчах с ЦСКА обращаете

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      rzn88 30 августа 2015, 23:59

      Матчи ЦСКА всегда захватывающие, всех коней с победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 30 августа 2015, 23:15

      ЦСКА - всегда будет первым!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Premium 30 августа 2015, 23:09

      фк зенит всея соси

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 30 августа 2015, 22:56

      Удивительная развязка интересного матча. Кубани, наверное, обидно, но на кого обижаться если в такой момент не забиваешь пенальти.

      Так что по-спортивному справедлива победа ЦСКА.

      -

      Чемпионат интересный, и даже не верится что четверть матчей уже сыграна, лично я получаю удовольствие от множества непредсказуемых результатов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 30 августа 2015, 22:51

      ЦСКА-ЧЕМПИОН !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > CSKA №1 30 августа 2015, 22:53

      Да?

      Ну, как скажешь.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > ФК Зенит всея Руси 30 августа 2015, 22:58

      В этом году !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > CSKA №1 30 августа 2015, 23:02

      Ладно. Вам виднее.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +35

      бомбардирр 30 августа 2015, 22:40

      армейцам всё трудней и трудней фернандеса очень не хватает надо отдохнуть я на месте слуцкого в сборную из команды не кого не вызывал пускай отдохнут

      1
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      Рейтинг: +6

      kot18 30 августа 2015, 22:38

      Боша боша кс выйграть не смог, это фору даёт или команда в попе????

      1
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      Рейтинг: +24

      Premium 30 августа 2015, 22:34

      Игорян красава! Супер вратарь!

      2
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      Рейтинг: +6

      kot18 30 августа 2015, 22:32

      Опять автобус был, трубин потом постов, ещё чучуть и зенит так против ЦСКА будит играть... Акинфеев молодец сумел вытащить мяч, идём на рекорд, удачи ))) ЦСКА вперёд к новым победам))))

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