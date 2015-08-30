«Рубин» могут возглавить Гончаренко или Карпин

После поражения «Рубина» в матче с «Мордовией» (2:1) руководство казанского клуба задумалось о возможной смене главного тренера.

Сообщается, что среди кандидатов на пост, который сейчас занимает Ринат Билялетдинов, находятся главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко и наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин.