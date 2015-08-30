«Рубин» могут возглавить Гончаренко или Карпин

Меня также огорчает череда проигрышей ФК Рубин. Но я не считаю приемлемым турецкую меру Секир-башка. Это не рационально, смену руководителя нельзя сравнивать со сменой техники, детали, в общем неодушевленного предмета. Необходимо время, чтобы восстановить атмосферу, дать возможность что называется игрокам устаканиться. Не даром Татарстан славится стабильностью, а стабильность не появляется после эмоциональных, импульсивных действий. Возможно я описал свои мысли не так четко для понимания, но те кто хоть малой толикой согласны со мной поймут прочитанное.
После поражения «Рубина» в матче с «Мордовией» (2:1) руководство казанского клуба задумалось о возможной смене главного тренера.
Сообщается, что среди кандидатов на пост, который сейчас занимает Ринат Билялетдинов, находятся главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко и наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин.