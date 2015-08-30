Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» могут возглавить Гончаренко или Карпин

    После поражения «Рубина» в матче с «Мордовией» (2:1) руководство казанского клуба задумалось о возможной смене главного тренера.

    Сообщается, что среди кандидатов на пост, который сейчас занимает Ринат Билялетдинов, находятся главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко и наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2015 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 31 августа 2015, 10:28

      Меня также огорчает череда проигрышей ФК Рубин. Но я не считаю приемлемым турецкую меру Секир-башка. Это не рационально, смену руководителя нельзя сравнивать со сменой техники, детали, в общем неодушевленного предмета. Необходимо время, чтобы восстановить атмосферу, дать возможность что называется игрокам устаканиться. Не даром Татарстан славится стабильностью, а стабильность не появляется после эмоциональных, импульсивных действий. Возможно я описал свои мысли не так четко для понимания, но те кто хоть малой толикой согласны со мной поймут прочитанное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      uznyi 31 августа 2015, 07:51

      Карпин сила, но у него контракт с Торпедо - они его не отпустят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      nik. 30 августа 2015, 22:16

      Всем добрый вечер.Тема интересная.Мое мнение Виктор Гончаренко должен продолжить работу в Урале.Он только принял команду...И что тут же переходить в другую? Некрасиво по отношению к клубу.Тем более действующий контракт.На него расчитывало руководство клуба.А по поводу той шумихи вокруг матча с Тереком то мнение многих экспертов о том что этот шум был искусственно создан букмекерами.Там тоже еще те хитрецы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      kamil_201086 30 августа 2015, 21:56

      Не..уй было Бердыева убирать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 30 августа 2015, 21:23

      Даешь Валеру в РПЛ, тем более хуже результаты уже сложно показать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 30 августа 2015, 21:21

      А чаплахи задумались

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11