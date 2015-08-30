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    Серия А. «Рома» обыграла «Ювентус»

    Центральным матчем второго тура Серии А была встреча в Риме, где «Рома» принимала «Ювентус».

    Интересных событий зрителям пришлось ждать до второго тайма, но терпеливые были вознаграждены. На 61-ой минуте счет открыл Миралем Пьянич, а через пять минут «Ювентус» постигла новая беда: туринцы остались вдесятером из-за удаления Рубиньо. На 78-ой минуте гости лишись еще одного футболиста, когда вторую желтую получил Эвра. Через минуту после этого Джеко удвоил преимущество «Ромы». За несколько минут до финального свистка Дибала один мяч отыграл, но три очка все же остались в Риме – победа «Ромы» 2:1.

    Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.

    Рома (Рим) – Ювентус (Турин) 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Пьянич; 2:0 – Джеко, 79; 2:1 – Дибала, 88.

    Удаления: Рубиньо, 66; Эвра, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 20:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +47

      89388900185 1 сентября 2015, 19:35

      Надеюсь ИНТЕР попадет в Лигу чемпионов

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 1 сентября 2015, 19:34

      Рома будет чемпионом даже не сомневаюсь а на втором будет ИНТЕР

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 31 августа 2015, 04:05

      У Юве 2 проблемы это карманный тренер Маротты - Аллегри и сам Маротта, Маротте 2ой раз уже сицилийцы подсунули Амаури!

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 30 августа 2015, 22:44

      Один из худших вариантов Ювентуса, который я когда-либо видел. Так делать нельзя. Скорейшего выздоровления Маркизио и Хедире, ибо в центре вообще беда.

      -1
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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 30 августа 2015, 21:45

      Вива Рома!!!! Вперед за Рим!!!

      0
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 30 августа 2015, 20:59

      Да...Юве...походу в этом году скудетто не видать...

      0
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр > Спартак-воин 30 августа 2015, 22:45

      а кому видать никаму

      2
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 30 августа 2015, 20:58

      Ну что, Римлян с заслуженной победой! А у нас работы и проблем непочатый край. Хорошо, что все проблемы видны на старте, надеюсь всё возможное, для их устранений будет сделано. PS Дибалу с почином

      1
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