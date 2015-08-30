Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ринат Билялетдинов: «Резерва на полноценную ротацию у нас нет»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал интервью после поражения от «Мордовии» (2:1). По мнению наставника, его команде сегодня не хватило ни физических сил, ни психологических.

    «Все-таки мало времени прошло после 27-го числа для восстановления. Резерва на полноценную ротацию у нас нет. Раскидали силы, а получилось, что все равно состояние невосстановленности чувствовалось – замедленность движения, реакции. Во втором тайме переломили игру через не могу», - поведал Билялетдинов.

    По словам тренера, к игре своих подопечных после перерыва у него претензий нет.

    «Нашли силы, которые требуют волевых усилий. Видимо, каждый для себя посчитал, что должен перебороть усталость. Игра была обоюдоострой могли и крупно проиграть».

    Также Билялетдинов прокомментировал удаление Рыжикова и последовавшие за ним перемены в игре.

    «Камболова вернули в оборону. Стали играть без трех центральных полузащитников. Оставлять трех защитников было неправильно, хотя вариантов было много. Важно было сохранить движение. Сумели перестроиться – Камболов справился».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2015 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 30 августа 2015, 20:37

      Скройся с глаз моих - убожество.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11