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    АПЛ. «Суонси» одерживает волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

    Завершился матч четвертого тура АПЛ между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед», в котором довольно неожиданно победили хозяева.

    Все основные события матча пришлись на второй тайм, который начался с гола Хуана Маты на 48-ой минуте. На то, чтобы отыграться, «Суонси» понадобилось меньше пятнадцати минут – забил Айю. А еще через пять минут «лебеди» и вовсе провели победный мяч – отличился Гомис.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур.

    Суонси Сити (Суонси) – Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Мата, 48; 1:1 – Айю, 61; 2:1 – Гомис.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 20:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 31 августа 2015, 04:07

      Челси скатился до юнайтед

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 августа 2015, 22:16

      не тур а просто сказка))) sosnooley почти все что называется))) АПЛ - лучшая лига в мире однозначно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 30 августа 2015, 21:47

      Блиииииин...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 30 августа 2015, 20:56

      Ван Дамм,давай ещё 2-3 человека слей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Calvin_ALANIA 30 августа 2015, 20:20

      Атака

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Calvin_ALANIA 30 августа 2015, 20:19

      Французская Отака себя оправдывает

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 30 августа 2015, 20:16

      Лебеди для всех опасны, мы в Арсенале это хорошо знаем, очень тяжело с ними играть

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 30 августа 2015, 20:07

      Что опять с МанЮ?

      0
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      Рейтинг: +19

      maumZ > kidd-75 30 августа 2015, 20:23

      Они пока выше Челси и Ливерпуля, которые тоже вчера проиграли.

      0
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