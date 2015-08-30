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    РФПЛ. «Мордовия» обыграла «Рубин»

    "Мордовия" в матче 7-го тура Премьер-лиги обыграла на своем поле "Рубин". Счет в матче открыл Далибор Стеванович с пенальти, который был назначен за фол Сергея Рыжикова на Руслане Мухаметшине. Удвоили преимущество саранцы в начале второго тайма - Мухаметшин замкнул прострел Алексея Иванова с фланга. Сократил отставание Игорь Портнягин, пробив головой во воротам после навеса Магомеда Оздоева.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

    Мордовия (Саранск) – Рубин (Казань) 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Стеванович, 37 (с пенальти); 2:0 – Мухаметшин, 49; 2:1 – Портнягин, 61.

    Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Перендиа, Рыков, Шитов (Тишкин, 10), Стеванович, Власов, Иванов (Дудиев, 72), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 86)

    Рубин: Рыжиков, Лемос (Нестеренко, 36), Кверквелия, Кузьмин, Батов, Каболов, Благо, Билялетдинов, Карлос Эдуардо (Портнягин, 46), Дядюн (Оздоев, 46), Канунников.

    Предупреждения: Дядюн, 22; Нахушев, 44; Оздоев, 77; Мухаметшин, 84; Ревишвили, 92.

    Удаление: Рыжиков, 33.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 19:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 31 августа 2015, 10:28

      Меня также огорчает череда проигрышей ФК Рубин. Но я не считаю приемлемым турецкую меру Секир-башка. Это не рационально, смену руководителя нельзя сравнивать со сменой техники, детали, в общем неодушевленного предмета. Необходимо время, чтобы восстановить атмосферу, дать возможность что называется игрокам устаканиться. Не даром Татарстан славится стабильностью, а стабильность не появляется после эмоциональных, импульсивных действий. Возможно я описал свои мысли не так четко для понимания, но те кто хоть малой толикой согласны со мной поймут прочитанное.

      0
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 30 августа 2015, 21:54

      Если Рубин проигрывает Мордовии, то что он сможет в ЛЕ???!!!

      1
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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 30 августа 2015, 21:49

      Биля, держись! Верим в Рубин!

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл 30 августа 2015, 19:55

      Пердив не за горами, это кара за то, что хорошего тренера выгнали

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 30 августа 2015, 19:28

      Верните Рубин!!! Уже надоело на это фуфло смотреть.

      0
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      Рейтинг: +18

      Old_mole 30 августа 2015, 19:19

      Биллу по-ходу кирдык...

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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 30 августа 2015, 19:18

      рубин такими темпами может вылететь из рпл

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