Лига 1. «Сент-Этьен» в большинстве обыграл «Бастию»

"Сент-Этьен" на своем поле обыграл "Бастию" со счетом 2:1 в рамках 3-го тура Лиги 1. Побендный гол в составе "зеленых" провел Валентин Эйссерик во втором тайме.

Отметим, "Бастия" уже на четвертой минуте встречи осталась в меньшинстве - с поля был удален Александр Жику. Заканчивали матч гости вдевятером - в середине второй половины красную карточку получил Франсуа Камано.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.

Сент-Этьен – Бастия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы:1:0 – 20 Перрен, 1:1 – 41 Даник, 2:1 – 62 Эйссерик.