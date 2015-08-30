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    Лига 1. «Сент-Этьен» в большинстве обыграл «Бастию»

    "Сент-Этьен" на своем поле обыграл "Бастию" со счетом 2:1 в рамках 3-го тура Лиги 1. Побендный гол в составе "зеленых" провел Валентин Эйссерик во втором тайме.

    Отметим, "Бастия" уже на четвертой минуте встречи осталась в меньшинстве - с поля был удален Александр Жику. Заканчивали матч гости вдевятером - в середине второй половины красную карточку получил Франсуа Камано.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.

    Сент-Этьен – Бастия 2:1 (1:1, 1:0)

    Голы:1:0 – 20 Перрен, 1:141 Даник, 2:162 Эйссерик.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 17:23
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