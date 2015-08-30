Срна: «Не думаю, что «Сток Сити» - команда уровня Ярмоленко»

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал несостоявшийся трансфер Андрея Ярмоленко в английский "Сток Сити".

- Он футболист высокого класса, с этим не поспоришь. Но подходы к футболу в "Шахтере" и в "Динамо" в корне отличаются. В плане продажи игроков это вообще небо и земля! Наш клуб поставил себе высокую планку: регулярно продает и покупает футболистов. Причем продает в "Манчестер Сити", "Боруссию" (Дортмунд), "Марсель", "Челси", "Барселону", "Баварию", "Милан". "Шахтер" знают во всем мире и относятся к нему с уважением. Даже учитывая все эти трансферы, мы остаемся на прежнем уровне. У "Динамо" другая философия, я не хочу обсуждать эту тему. Их первый и последний громкий трансфер – переход Андрея Шевченко в "Милан"… А Ярмоленко? Это один из самых сильных футболистов в Украине. Но по-человечески я понимаю его желание уйти. Как понимал и желание Косты. Андрей так же, как и Дуглас, перерос украинский чемпионат. Если бы он каждый год выступал в Лиге чемпионов, это было бы другое дело. Я считаю, что Ярмоленко заслуживает играть на высоком уровне. Хотя, безусловно, "Динамо" – большой клуб, и я желаю ему успехов в Лиге чемпионов.



– Действительно ли, когда игрок хочет уйти, а его не отпускают, у него пропадает мотивация?

– В случае с Ярмоленко я в это не верю. Он любит свой клуб и повторяет, что не хочет уходить в качестве свободного агента. Он себя ведет очень профессионально и красиво. Не думаю, что «Сток Сити» – команда его уровня. Но он может стать ступенью в другой клуб. Через "Эвертон" и через "Сток Сити" Андрей бы попал в гранд.

Напомним, президент киевлян Игорь Суркис отказался продавать Ярмоленко в "Сток Сити", заявив, что уровень команды не соответствует уровню футболиста.