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    Смолов разбил дрон во время матча с «Локомотивом»

    Нападающий "Краснодара" Федор Смолов разбил дрон во время матча с московским "Локомотивом".

    Во время второго тайма на газон стадиона опустился дрон, Смолов подобрал его и выбросил за пределы поля, в результате чего аппарат разбился.

    При этом во время телетрансляции комментатор Василий Уткин заявил, что разбитый дрон не принадлежит компании "НТВ-Плюс", которая осуществляет показ матчей российской премьер-лиги.

    Напомним, "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1, проигрывая по ходу матча.

    Источник: Р-Спорт

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    30.08.2015 16:42
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 сентября 2015, 21:18

      и ваще чо у меня с аватаром???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 сентября 2015, 21:18

      это дрон стадиона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 31 августа 2015, 10:52

      Ну и правильно. Надо было ногой его отправить за поле. Всякие недоумки напокупают техники.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 30 августа 2015, 20:39

      В ПВО служил походу)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 30 августа 2015, 20:11

      МОЛОДЕЦ ДЯДЯ ФЕДОР ! И ГОЛ КРАСИВЫЙ ЗАБИЛ И ДРОН РАСКОЛОТИЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      OritanVovka 30 августа 2015, 18:21

      А я думал он мячом...
      Кержаков по воробьям, Смолов по дронам ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 30 августа 2015, 16:50

      Хороший заголовок. Надо ещё добавить "и так будет со всеми дронами, опустившимися на поле!"

      4
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      ...
      Рейтинг: +58

      PTZevolution > Измайловский Кочегар 30 августа 2015, 19:58

      Ибо темная сторона силы это...)

      0
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