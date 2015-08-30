Смородская: «У «Локомотива» есть характер»

Действительно проявили характер, Локомотив не часто пропускает первым, обычно играя на контратаках и забивая первым. А тут вроде имели преимущество, а пропустили в своем же стиле (на контратаке от Краснодара). Но сумели довести матч до отличного результата, Индинга и Ниасс просто классно играют, мое мнение вместо Тарасова нужно еще Фернандеша туда поставить и тогда вообще красота будет в центре поля. Хорошая игра, молодцы, обошли Зенит.
Президент "Локомотива" Ольга Смородская после домашнего матча красно-зеленых с "Краснодаром" отметила характер московской команды. Игра завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1, хотя первый гол в матче забили футболисты "Краснодара".
"Вы знаете, результатом я очень довольна. Работы все еще очень много, но команда имеет характер, это очень дорогого стоит", - заявила Смородская.