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    Смородская: «У «Локомотива» есть характер»

    Президент "Локомотива" Ольга Смородская после домашнего матча красно-зеленых с "Краснодаром" отметила характер московской команды. Игра завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1, хотя первый гол в матче забили футболисты "Краснодара".

    "Вы знаете, результатом я очень довольна. Работы все еще очень много, но команда имеет характер, это очень дорогого стоит", - заявила Смородская.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.08.2015 16:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 31 августа 2015, 08:53

      Действительно проявили характер, Локомотив не часто пропускает первым, обычно играя на контратаках и забивая первым. А тут вроде имели преимущество, а пропустили в своем же стиле (на контратаке от Краснодара). Но сумели довести матч до отличного результата, Индинга и Ниасс просто классно играют, мое мнение вместо Тарасова нужно еще Фернандеша туда поставить и тогда вообще красота будет в центре поля. Хорошая игра, молодцы, обошли Зенит.

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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 30 августа 2015, 19:14

      миньетом ты своим довольна...

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 30 августа 2015, 17:24

      Не думай что мы тебя простили баба!

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