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    РФПЛ. «Локомотив» добыл волевую победу над «Краснодаром»

    "Локомотив" в матче 7-го тура Премьер-лиги обыграл на своем поле "Краснодар". Гости первыми открыли счет - Федор Смолов сместился с фланга в центр и нанес великолепный обводящий удар по воротам Гильерме.

    Сравнял счет в матче Умар Ниассе спустя всего семь минут, забив довольно курьезный гол. Форвард прорвался в штрафную, обыграв двух защитников "Краснодара", споткнулся и упал, но все равно смог протолкнуть мяч в сетку. Победный гол на счету Касаева - Алан сыграл на добивании после удара Ниассе.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

    Локомотив (Москва) – Краснодар (Краснодар) 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 10; 1:1 – Ниассе, 17; 2:1 – Касаев, 56

    Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Касаев (Янбаев, 87), Тарасов, Ндинга (Михалик, 46), Коломойцев, Самедов, Ниассе (Майкон, 70)

    Краснодар: Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Газинский (Оздоев, 60), Лаборде (Быстров, 46), Ари (Вандерсон, 66), Смолов.

    Предупреждения: Лаборде, 21; Тарасов, 29; Чорлука, 32; Газинский, 33; Страндберг, 37.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 15:30
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 30 августа 2015, 21:35

      что-то Дикань сильно нервничал.а так равняя игра была.больше повезло Локо

      0
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      Рейтинг: +16

      suhow6 30 августа 2015, 18:49

      блин. жаль Краснодар

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 30 августа 2015, 18:25

      ДЯДЯ ФЕДОР МОЛОДЦА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Krasnodar 123 30 августа 2015, 18:52

      Был в прошлом году у Вас на стадионе на матче Краснодар-ЦСКА, отличная была домашняя победа. А еще я хорошо Кононова знаю, он наш Севастополь тренировал, грамотный тренер. Удачи клубу и болельщикам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 30 августа 2015, 18:23

      Ничего страшного, будем в этом сезоне бороться за 6-7 место с другими неудачниками начала первенства, у которых тоже по два поражения и больше. Такова селява как говорят Французы! ВПЕРЕД БЫКИ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 30 августа 2015, 17:41

      Понравился матч!!! было на что посмотреть))
      Всех паровозов с ПОБЕДОЙ!!!

      4
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 30 августа 2015, 16:47

      Всех болел Локо - с победой!
      С такой игрой и таким прогрессом можно с оптимизмом ждать групповой этап ЛЕ.

      5
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Измайловский Кочегар 30 августа 2015, 17:39

      Согласен! адекватный комментарий...

      1
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      Рейтинг: +1

      hayasik 30 августа 2015, 16:38

      нужно больше наших клубов в лч

      1
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      Рейтинг: +1

      hayasik 30 августа 2015, 16:37

      хочу чтобы локо в лч играл и чтобы наши в рейтинге фифа поднялись бесит 7 место

      0
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      Рейтинг: +1

      hayasik > 30 августа 2015, 16:42

      привезетлоко примерно в той форме как при семине в 2001

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > 30 августа 2015, 17:41

      С такой игрой однозначно да! Судя по твоим комментариям ты не смотрел игру Локо, либо ты мудень который троллит...

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 30 августа 2015, 16:31

      БЫКИ УДРУЧАЮТ...ПАРОВОЗ РАДУЕТ.....

      2
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > 30 августа 2015, 17:13

      Игрой как минимум...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 30 августа 2015, 21:05

      ... caps lock раздражает...

      0
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      Рейтинг: +42

      Поллитра 30 августа 2015, 16:24

      Алан красавчег до канца пошел на мяч.Локо с заслуженной победой.

      2
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