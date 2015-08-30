Георгий Габулов: «Зенит» закидал «Крылья» шапками»

Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Габулов прокомментировал победу над "Зенитом" в рамках 7-го тура РФПЛ.

"Мне показалось, что у "Зенита" немного шапкозакидательское настроение было. И в их игре прослеживается "халкозависимость". Все играют на Халка, Халк играет сам на себя, как мне показалось, чересчур много. Но это проблемы "Зенита", мы же отталкивались от себя и решали свои задачи. Обсуждали, что нужно закрыть его (Халка) левую ногу. Но кроме Халка (у "Зенита") есть целая группа футболистов, которая умеет делать результат", - заявил Габулов.