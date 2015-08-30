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    Георгий Габулов: «Зенит» закидал «Крылья» шапками»

    Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Габулов прокомментировал победу над "Зенитом" в рамках 7-го тура РФПЛ.

    "Мне показалось, что у "Зенита" немного шапкозакидательское настроение было. И в их игре прослеживается "халкозависимость". Все играют на Халка, Халк играет сам на себя, как мне показалось, чересчур много. Но это проблемы "Зенита", мы же отталкивались от себя и решали свои задачи. Обсуждали, что нужно закрыть его (Халка) левую ногу. Но кроме Халка (у "Зенита") есть целая группа футболистов, которая умеет делать результат", - заявил Габулов.

    Источник: Р-Спорт

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    30.08.2015 15:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 30 августа 2015, 21:27

      все верно

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 30 августа 2015, 17:48

      За нынешнее состояние Зенита вина полностью лежит на АВБ. Команда выходит на поле не мотивированная, лишенная игровой дисциплины и действительно с шапкозакидательскими настроениями. А когда не идет игра у лидеров мы имеем результат аналогичный вчерашнему. Не пора ли Миллеру подумать о замене тренера....

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > mik1954 30 августа 2015, 18:26

      Абсолютно согласен

      0
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