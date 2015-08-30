Видеотрансляция матча «Севилья» - «Атлетико» - на «Бомбардире»

"Севилья" в первом матче в Примере поделила очки с "Малагой", а "Атлетико" на прошлых выходных минимально обыграл "Лас-Пальмас". Обе команды горят желанием скрасить не слишком удачное начало в очной дуэли. "Матрасникам" это сделать будет очень не просто - "Севилья" в прошлом сезоне на "Рамон Санчес Писхуан" проиграла только один матч "Реалу".

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Атлетико". Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 21:30!