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    Видеотрансляция матча «Севилья» - «Атлетико» - на «Бомбардире»

    "Севилья" в первом матче в Примере поделила очки с "Малагой", а "Атлетико" на прошлых выходных минимально обыграл "Лас-Пальмас". Обе команды горят желанием скрасить не слишком удачное начало в очной дуэли. "Матрасникам" это сделать будет очень не просто - "Севилья" в прошлом сезоне на "Рамон Санчес Писхуан" проиграла только один матч "Реалу".

    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Атлетико". Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 21:30!

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 20:37
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