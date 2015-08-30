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    Видеотрансляция матча «Суонси» - «Манчестер Юнайтед» - на «Бомбардире»

    "Манчестер Юнайтед" не слишком уверенно начал свои выступления в Премьер-лиге, забив в трех матчах всего два гола. Тем не менее, сегодня "красные дьяволы" имеют шанс выйти на второе место в турнирной таблице, если переиграют на выезде "Суонси".

    Зачастую поединки с валийцами даются "МЮ" нелегко - из четырех последних матчей на "Либерти Стэдиуме" команда из Манчестра дважды потеряла очки. В прошлом сезоне "Юнайтед" и вовсе проиграл оба матча "Суонси".

    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Суонси" - "Манчестер Юнайтед". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00!

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 17:00
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