Видеотрансляция матча «Суонси» - «Манчестер Юнайтед» - на «Бомбардире»

"Манчестер Юнайтед" не слишком уверенно начал свои выступления в Премьер-лиге, забив в трех матчах всего два гола. Тем не менее, сегодня "красные дьяволы" имеют шанс выйти на второе место в турнирной таблице, если переиграют на выезде "Суонси".

Зачастую поединки с валийцами даются "МЮ" нелегко - из четырех последних матчей на "Либерти Стэдиуме" команда из Манчестра дважды потеряла очки. В прошлом сезоне "Юнайтед" и вовсе проиграл оба матча "Суонси".

У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Суонси" - "Манчестер Юнайтед". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00!