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    Менеджер «Габалы»: «Проблемы с визой Мхитаряна - не наше дело»

    Генеральный менеджер азербайджанского футбольного клуба "Габала" Заур Азизов высказался о возможном отказе во въезде в страну полузащитника сборной Армении и дортмундской "Боруссии" Генриха Мхитаряна.

    "В данном случае позиция клуба не столь важна. У Азербайджанской Республики есть свои законы, которым необходимо следовать всем. Государственные органы будут решать этот вопрос. Как они поступят, так мы и будем следовать.

    После жеребьевки мы сообщили представителям дортмундского клуба о законах нашей страны. Они сказали нам, что обсудят это у себя в клубе, но хотят, конечно же, приехать в Азербайджан полным составом", - заявил Азизов.

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    30.08.2015 12:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      SSSSS78 30 августа 2015, 18:18

      Выиграем и без него

      0
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      Рейтинг: +10

      SSSSS78 30 августа 2015, 18:17

      h

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +532

      Бан 30 августа 2015, 15:09

      Здесь нет никакой проблемы. Мхитаряну достаточно обратится в МИД Азербайджана, объяснить, что был в Карабахе по незнанию, и ему дадут визу.
      Десятки спорсменов, шоуменов и политиков, в том числе российских, обращались и получали визы, после посещения Карабаха.
      Другое дело, если он принципиально не захочет обращаться...

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      Рейтинг: +22

      armbarm > Бан 30 августа 2015, 15:29

      Это будет позор для армянина

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 30 августа 2015, 13:18

      Руководству Азербайджана было бы неплохо напомнить, что мы живём, вроде как, в цивилизованом мире, и если кто-то не хочет быть частью страны, то нужно договариваться как-то. Но глядя на то, что творит Киев при одобрении США и Европы, думается, что пусть в Карабахе будет как есть.

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      Рейтинг: +122

      time_killer 30 августа 2015, 12:55

      Собственно хоть так, хоть эдак, но Боруссия их раскатает.

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > 30 августа 2015, 15:26

      видимо не все. Панатинаикос не смог...

      1
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      Рейтинг: +50

      valeh172 30 августа 2015, 12:37

      Не нужно было нарушать закон. А по закону Азербайджанской Республики любой человек который без ведомо властей посетит захваченный сепаратистами Нагорный Карабах (неотъемлемую часть Азербайджана), должен отвечать перед законом. То есть Мхитарян независимо от национальности нарушил закон.

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