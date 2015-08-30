Менеджер «Габалы»: «Проблемы с визой Мхитаряна - не наше дело»

Генеральный менеджер азербайджанского футбольного клуба "Габала" Заур Азизов высказался о возможном отказе во въезде в страну полузащитника сборной Армении и дортмундской "Боруссии" Генриха Мхитаряна.

"В данном случае позиция клуба не столь важна. У Азербайджанской Республики есть свои законы, которым необходимо следовать всем. Государственные органы будут решать этот вопрос. Как они поступят, так мы и будем следовать.

После жеребьевки мы сообщили представителям дортмундского клуба о законах нашей страны. Они сказали нам, что обсудят это у себя в клубе, но хотят, конечно же, приехать в Азербайджан полным составом", - заявил Азизов.