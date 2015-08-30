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    Видеотрансляция матча «Кубань» - ЦСКА - на «Бомбардире»

    «Кубань» и ЦСКА находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Армейцы в шести матчах не потеряли ни одного очка и уверенно лидируют, а «Кубань» не выиграв ни одной встречи находится на унылом 16-м месте. Однако все понимают, что положение краснодарцев довольно обманчиво, а место в таблице не отвечает амбициям команды. В «Кубане» собраны квалифицированные футболисты, поэтому однозначно говорить, о том, что серия победная серия ЦСКА сегодня непременно продолжится, нельзя.
    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - ЦСКА. Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 20:00!

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    30.08.2015 19:04
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