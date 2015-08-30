Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Ход матча «Урала» и «Терека» был похож на договорной»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч седьмого тура РФПЛ «Урал» - «Терек» (3:3). Специалист считает, что многие вопросы после игры остались без ответа.

    «До игры я получил сообщение о том, что встреча будет носить договорной характер. Сама игра эти подозрения не отмела. Я, не имея доказательств, не могу заявить, что«Урал» и «Терек» сыграли договорняк, но сам ход матча был на него похож. И вообще, нужно разбираться не с самим матчем, а тем, что ему предшествовало. У меня есть опыт работы в комитете по договорным матчам, я эти все движения знаю. Почему внезапно уехал Виктор Гончаренко? Почему букмекеры дали такие необычные коэффициенты? Почему в заявке на игру не оказалось белорусов Юрия Жевнова и Александра Мартыновича?

    Понятно было, что после всей той шумихи, что поднялась в прессе, скорее всего, «Терек» не выиграет. Эта головная боль никому не нужна была. Те, кто организовывал игру, нашли способ, как договориться и избежать скандала. Возможно, решили сыграть честно. Но просто так букмекеры такие коэффициенты не будут ставить, а тренер — уезжать из команды без объяснений. Зато сейчас могут сказать, что грозненцы не победили, значит, и договорняков у нас нет. Есть! По большому счету этим уже должны заниматься правоохранительные органы», - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2015 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 30 августа 2015, 16:49

      Бубен всегда говорит правду,да бывает смешным и немного диковатым,но вот кто-кто а что касается разборов матчей,лучшего и не сыскать.А ещё его слова подтверждают наплыв тролей защищающих терек на футбольных ресурсах,подготовленных специально по этому случаю,и это видно не вооружённым взглядом

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      Аланский патриот > Smoking_dog 30 августа 2015, 17:05

      Если бубен говорит правду, всё знает и работал в комитете по договорным матчам- то почему он не может предсказать не один исход матча? Когда он говорит, что победит определённая команда, происходит всё наоборот и эта команда проигрывает. Так что бубен пустозвон обычный. Я уже писал и напишу ещё раз, что Бубнов понимая всю папуасость околофутбольной аудитории, говорит именно то, что эти самые папуасы хотят слышать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Smoking_dog 30 августа 2015, 17:33

      мы то защищаем Терек всегда. этому подготавливать и не надо,это наша команда. а вот ты и тебе подобных тролей кто подготовил? про соринку в чужом глазу тебе думаю не надо объяснять. вы же как гиены,ждете что бы сказать как бы задеть. следите за своим супер честным клубом и радуйтесь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      КРЕПОСТЬ ГРОЗНЫЙ 30 августа 2015, 15:59

      Пропало мое уважение к бубну.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Аланский патриот 30 августа 2015, 15:59

      А какой смысл Уралу и Тереку играть договорняк вообще, кроме того чтоб заработать на букмекерской ставке?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 30 августа 2015, 15:43

      так то терек самая продажная команда чемпионата!только поэтому они и не вылетают))))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Странник-07 > ФОКС АРМЕЙСКИЙ 30 августа 2015, 15:53

      самая продажная это ты чмо армейское.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ > ФОКС АРМЕЙСКИЙ 30 августа 2015, 19:07

      Иди на.....продажная козел ты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk 30 августа 2015, 14:33

      бомбардир, вам больше не оч чем писать да? Или доги катают только урал и терек? Все катают бл...яшка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Faith 30 августа 2015, 12:45

      Почему бомбардир поднял эту тему? Один раз мы видели эту тему, есть и другие интересные темы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 30 августа 2015, 11:33

      По поводу Гончаренко согласен, его также и в прошлом году из Кубани уволили

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11