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    Видеотрансляция матча «Мордовия» - «Рубин» - на «Бомбардире»

    «Мордовия» и «Рубин» в этом сезоне не радуют своих болельщиков ни игрой, ни результатом. Отдушиной для казанцев является участие в розыгрыше Лиги Европы, но при этом команде Рината Билялетдинова нельзя забывать и о матчах чемпионата, где казанцы с одной победой и пятью поражениями пребывают в «зоне вылета». Не лучше положение и у «Мордовии», которяа набрала всего на одно очко больше, чем сегодняшний соперник, но при этом по прежнему не познала вкуса победы.

    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Мордовия" - "Рубин". Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 17:00!

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 16:00
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