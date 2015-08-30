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    Видеотрансляция матча «Локомотив» - «Краснодар» - на «Бомбардире»

    «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы, но сегодня мысли команд будут связаны с противостоянием в матче чемпионата. «Железнодорожники» могут воспользоваться вчерашней осечкой «Зенита» и в случае победы выйти на второе место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к ЦСКА. Но на своем поле «Локо» в этом сезоне еще не побеждал, а «Краснодар» в гостях еще не проигрывал. «Быкам» есть за что извиняться перед своими болельщиками. После красивой выездной победы над «Зенитом» подопечные Кононова не сумели на своем поле забить скромной «Мордовии».

    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Краснодар". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30!

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    30.08.2015 12:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      bL9I 30 августа 2015, 14:52

      Широкова в Краснодаре не хватает!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 30 августа 2015, 12:46

      Краснодар ещё не разбЕгался, шансы у нас есть.

      0
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