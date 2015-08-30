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    Рейнгольд: «Локомотив» и «Краснодар» будут бодаться два часа и голов не забьют»

    Эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором «Локомотив» примет «Краснодар». Специалист считает, что команды будут играть от обороны и голов не забьют.

    «Интересная пара. Центральный матч. Ставлю на ничью. И там, и там оборона играет прилично. Забить им тяжело. Поскольку пробить оборону будет тяжко, команды будут бодаться два часа. Ставлю на 0:0", - предсказал Рейнгольд.

    Напомним, что матч "Локомотив" - "Краснодар" пройдет сегодня и начнется в 13:30 по Москве.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.08.2015 07:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18

      #Lokothebest 30 августа 2015, 14:51

      Еще один бубнов.. Уже три закатили за 60 минут.. Экспертишко пархатый..

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 30 августа 2015, 12:48

      Забьют, забьют...

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 августа 2015, 11:58

      Куда не плюнь-одни "эксперты"!!!

      0
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      Рейтинг: +32

      Патриот777 30 августа 2015, 11:34

      футбол идёт полтора часа дибил

      1
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 30 августа 2015, 09:40

      Друг у друга интервью берут и тем самым пиарятся.

      1
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 30 августа 2015, 07:30

      Сколько умников развелось... И каждый "эксперт"...

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