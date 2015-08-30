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    Дортмундская «Боруссия» предложила за Ярмоленко 20 миллионов одним траншем

    Дортмундская «Боруссия» улучшила предложение по трансферу нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, утверждает издание Tribuna.

    Изначально немецкий клуб предлагал 15 миллионов евро при подписании игрока, а ещё пять миллионов он был готов выплатить в течение нескольких лет. Теперь чёрно-жёлтые согласились заплатить 20 миллионов одним платежом. Именно такие условия прописаны в контракте футболиста с «Динамо». Таким образом, «Боруссия» получила право свободно вести переговоры с Ярмоленко и договариваться с ним об условиях личного контракта.

    Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Ярмоленко в летнее трансферное окно не покинет команду.

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    30.08.2015 07:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 30 августа 2015, 20:24

      Продавать! И воспитать еще лучшего "Ярмоленко"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 30 августа 2015, 07:20

      А че у Боруссии уже не кому лавку полировать?

      1
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