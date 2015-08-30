Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кульков: «Думаю, с Виллашем-Боашем скоро попрощаются»

    Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков считает, что «Зенит» переоценил свои силы в матче седьмого тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:3). Специалист также предполагает, что команда из Санкт-Петербурга скоро расстанется со своим главным тренером Андре Виллашем – Боашем.

    "Зенит" проиграл второй подряд домашний матч – тенденция?

    – Питерцы уже привыкли, что они фавориты, лидеры. Они уже заранее уверены, что должны победить. Это и в игре "Спартака" в матче с "Анжи" промелькнуло. Не расслабленность даже, а просто переоценка своего превосходства над соперником.

    – Нездоровая обстановка вокруг Виллаш-Боаша тоже добавляет проблем...

    – "Неадекватное поведение" – это, конечно, не то... Скажу так: португалец чувствует, что ему тут все гарантировано зенитовскими спонсорами. Вот это очевидно.

    – Как вам его удаление за толчок судьи? Дерзко?

    – Вот я об этом и говорю. Причем заметил я это в поведении Боаша почти сразу. Полгода назад или даже раньше.

    – Вседозволенность?

    – Нет. Каприз человека, который хочет, но не может.

    – После матча с "Крыльями" он в каждом ответе акцентировал, что поражение – только его вина. Словно просит увольнения.

    - Видимо, хочет заработать, как Капелло. Потому что если он хочет уйти, то это можно сделать цивилизованно.

    - Теперь ему грозят шесть матчей дисквалификации.

    – Значит, поедет к себе на дачу. Где она у него? Наверное, где-нибудь в Монако. Как я понимаю, в нашем футболе уже принято негласное решение: ставка делается на своих молодых тренеров. Кобелев, Колыванов, Аленичев, Слуцкий... Так что я думаю, с Боашем скоро попрощаются. Мы как-нибудь здесь без него решим вопросы. А нормально он с "Зенитом" расстанется или нет – это уже от самого португальца зависит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2015 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11