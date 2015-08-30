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    Жиров: «В матче со «Спартаком» были бы рады и ничьей»

    Защитник «Анжи» Александр Жиров признался, что футболисты его команды были бы рады и ничейному результату в матче седьмого тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

    «Давление «Спартака» было ощутимым. При счете 1:1 у нас тоже были шансы, в итоге мы ими и воспользовались. Хотя мы и ничьей были бы рады - сейчас каждое очко на вес золота. Нам нужно выправлять положение. Но в первую очередь это победа наших болельщиков, которые всегда за нас переживали. Героем матча я себя не считаю - вся команда герои.

    "Спартак" - это хорошая команда, которая играет в комбинационный атакующий футбол. Мы знали о спартаковском футболе, который проповедует Дмитрий Аленичев. При этом "Спартак" тоже дает играть. В раздевалке ничего сверхъестественного не было, все поздравили друг друга с победой. Сейчас нужно дальше продолжать работать. Мы и до матча со "Спартаком" работали спокойно. Юрий Павлович говорил, что это психологический момент", - сказал Жиров.

    Источник: Р-Спорт

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    30.08.2015 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      авалон 30 августа 2015, 22:22

      У Анжи , тоже хорошая команда и условия .Что вы не уверены в себе , это только ваши проблемы и наше ..)

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      Рейтинг: +11

      zuker 30 августа 2015, 13:07

      как не печально, но Спартаку пора прощаться с Комбаровыми..

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 30 августа 2015, 11:40

      Подтягивается до уровня Премьеры. Будет кому Игнашевича заменить

      0
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