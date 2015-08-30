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    Кульков: «Для «Спартака» все соперники неудобные»

    Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков прокомментировал поражение красно-белых от «Анжи» (1:2) в матче седьмого тура РФПЛ. Специалист считает, что неудача даст главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву больше пищи для размышлений.

    - Результат в Тушине получился удручающий. Но впереди еще так много матчей. Я думаю, "Спартак" возьмет свое!

    – До чего "Анжи" неудобный соперник для красно-белых: 0:3 на глазах у ветеранов, 2:2, после которых уволили Карпина...

    – Да у "Спартака" все соперники неудобные! Для тех команд, которые не претендуют на высокие места, отобрать у него очки – заветная мечта. Так было, так есть и будет. Но "Спартак" проиграл не по делу! Игра вырисовывается, появляется стиль. Поражение от "Анжи" наоборот даст Аленичеву только больше информации о том, куда идти дальше.

    – Вы после матча с "Краснодаром" вообще сказали, что верите в борьбу "Спартака" за чемпионство. Не передумали пока?

    – Я в этом уверен! И вижу, за счет чего красно-белые на это способны. Перспективы есть, ресурсы тоже. Но дальше - вопрос практический.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.08.2015 06:14
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