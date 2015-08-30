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    Примера. «Реал» крупно обыграл «Бетис»

    Во втором туре Примеры «Реал» принимал «Бетис», и этот матч оказался одним из немногих пока в стартовавшем испанском сезоне, когда команды порадовали зрителей большим количеством голов.

    Точнее, порадовал только «Реал». Уже на второй минуте счет в матче открыл Гарет Бэйл, и этот гол стал первым голом мадридцев в этом розыгрыше чемпионата. На 39-ой минуте отличился Хамес Родригес, и на перерыв команды ушли при счете 2:0.

    После начала второй половины не прошло и пяти минут, как преимущество «Реала» удвоилось: сперва забил Бензема, а затем тот же Хамес оформил дубль ударом через себя. На 61-ой минуте «Бетис» мог один мяч отыграть, однако Рубен Кастро не реализовал пенальти. А в концовке встречи второй свой мяч пушечным ударом забил Бэйл. В итоге убедительная победа «Реала» со счетом 5:0.

    Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

    Реал (Мадрид) – Бетис (Севилья) 5:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Бэйл, 2; 2:0 – Родригес, 39; 3:0 – Бензема, 47; 4:0 – Родригес, 49; 5:0 - Бэйл, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 01:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 31 августа 2015, 12:20

      одного не понял, зачем Бенитес заменил Бензема на Иско... Если и менять, то Модрича, после полученного повреждения, что бы опять не слёг в лазарет на пол года. А Бензема необходима игровая практика,которой явно не хватает. А так. пока мало адекватных позиционных атак, в основном упор на навесы с фланга.

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      Рейтинг: +15

      Jordan07 30 августа 2015, 12:14

      Победа по делу! Игра проходила так, как и должна была, с командой такого уровня! Бэйл хорош! Хамес еще лучше! Навас на высоте! Рон показал пару трюков-порадовало. Бензема - блин, пора мне кажется уходить. Хоть и забил, но если постоянно будет играть на себя, чтобы забить - далеко не уйдем. В момент выхода 2 в 1, нужно было пас отдавать. И так было видно, что не забьет! Бетису удачи дальше! Очень интересная команда!

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 30 августа 2015, 11:41

      Удачи Реалу в любом случае! И Роналду тоже удачи, ему(судя по вчерашнему матчу) она очень нужна!!! Удачи всей команде!

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 30 августа 2015, 11:39

      Надеюсь, что это будет худший матч Реала в этом сезоне, после матч со Спортингом Х!

      0
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      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо 30 августа 2015, 08:38

      Бетис сегодня это совсем не тот Бетис что был несколко лет назад, сейчас это команда борющаяся за выживание, явный аутсайдер Примеры. И такой счет не удивителен. Если бы Барселона играла с Бетисом то за била бы вдвое больше. Реал не впечатляет. С такой игрой Реалу в ЛЧ делать нечего. ПСЖ и Шахтер деклассируют розовых однозначно.

      -2
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      Рейтинг: +16

      klalya > Ronaldinhо 30 августа 2015, 10:49

      Блин. А я уважал тебя до этого времени. Даже в лицо твоей матери не плевал, которая валяется у меня в подъезде. Но теперь я на тебя обижен, злюка!!

      1
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      Рейтинг: +15

      Jordan07 > Ronaldinhо 30 августа 2015, 12:07

      Ты хоть игру то видел?

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 30 августа 2015, 03:11

      кейлор навас хорош

      2
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      Рейтинг: +25

      T.Kroos8 30 августа 2015, 02:07

      Вернулся или нет узнаем лишь к концу сезона, судить по одному матчу нельзя.

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      Рейтинг: +25

      T.Kroos8 30 августа 2015, 02:05

      Хамес хорош

      1
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      Рейтинг: +18

      Old_mole 30 августа 2015, 01:27

      "На 61-ой минуте "Бетис" мог один мяч отыграть, однако Рубен Кастро не реализовал пенальти" - Кастро пробил очень хорошо, но Навас сыграл просто великолепно! Уместнее было написать, что Навас не позволил отквитать гол )))
      С победой Реал!!!!!

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      Рейтинг: +11

      NOVA 30 августа 2015, 01:25

      Реал вернулся! Пипец барсукам!

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