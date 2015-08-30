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    Торбинский: «Локомотив» отличает слаженная командная игра»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский прокомментировал игру «Локомотива», с которым краснодарцы встретятся в рамках седьмого тура РФПЛ.

    «Нам предстоит очень тяжелая игра, поскольку «Локомотив» сейчас находится в хорошей форме и прекрасно стартовал в чемпионате. Команда у «железнодорожников» сбалансированная, в ней трудно кого-то выделить. «Локо» сейчас отличает, прежде всего, слаженная командная игра. В удачном старте нашего ближайшего соперника не вижу ничего удивительного», - делится своим видением соперника Торбинский.

    Также футболист отметил роль главного тренера «Локомотива» Игоря Черевченко.

    «Костяк команды не меняется уже несколько лет, футболисты за это время успели сыграться. Да и главный тренер Игорь Черевченко давно находится в коллективе в разных ролях, ему прекрасно знакомы игроки и их возможности. Под его руководством «Локомотив» качественно подготовился к сезону и теперь выдает результат».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    30.08.2015 00:31
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