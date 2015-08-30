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    Галлиани: «Витсель хотел бы перейти в «Милан»

    Президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

    «Мы потратили на Витселя много сил. Знаю, что он хотел бы перейти в «Милан», но не хочу излишне обнадеживать болельщиков — оформить его переход будет очень трудно. Посмотрим, к чему приведут переговоры, трансферное окно закрывается совсем скоро», - сказал Галлиани.

    Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов говорил, что руковдство питерского клуба расставаться с Витселем не собирается.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.08.2015 00:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Smile Boy 30 августа 2015, 10:06

      даа милан не очень хочет

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 30 августа 2015, 09:32

      Кто бы не захотел на его месте.

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