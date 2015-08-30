«Зенит» не хочет увольнять Виллаш-Боаша из-за неустойки

Руководство «Зенита» не намерено увольнять главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша. Одной из причин нежелания расставаться со специалистом является прописанная в его контракте большая сумма неустойки.

Ранее Виллаш-Боаш говорил, что хотел уйти в отставку еще в прошлом сезоне, но руководство клуба отказалось его уволить. Во время же матча седьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:3) ухода тренера с поста требовали болельщики «Зенита».