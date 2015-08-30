Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» не хочет увольнять Виллаш-Боаша из-за неустойки

    Руководство «Зенита» не намерено увольнять главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша. Одной из причин нежелания расставаться со специалистом является прописанная в его контракте большая сумма неустойки.

    Ранее Виллаш-Боаш говорил, что хотел уйти в отставку еще в прошлом сезоне, но руководство клуба отказалось его уволить. Во время же матча седьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:3) ухода тренера с поста требовали болельщики «Зенита».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2015 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 30 августа 2015, 07:33

      "Мы очень хотим его уволить, но у него в контракте прописана очень большая сумма отступных..."
      Что-то мне все это напоминает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 августа 2015, 00:38

      по ходу капец Зениту настал опять развал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 августа 2015, 00:38

      неустойка здесь не причем просто если тренеришка уйдет то Халк Гарай и может еще кто сразу сдриснут с корабля так как с русским тренером они работать не будут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Garrincha58 30 августа 2015, 01:22

      Тогда подождут закрытия окна и уволят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 августа 2015, 00:34

      если он сам хотел тогда какая на хрен ему неустойка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 30 августа 2015, 00:30

      Гнать, и чем скорее, тем лучше1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 30 августа 2015, 00:26

      (

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11