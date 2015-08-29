Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чичарито сможет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поставил нападающего Чичарито в известность о том, что тот может покинуть клуб уже в это трансферное окно.

    Если Чичарито уйдет из «Манчестер Юнайтед», то команда останется с двумя номинальными нападающими – Уэйном Руни и Джеймсом Уилсоном. Ван Гаала столь бедный выбор не смущает: он уверен, что сыграть в нападении в случае необходимости смогут Маруан Феллаини, Аднан Янузай или Мемфис Депай.

    Главный претендент на подписание Чичарито – леверкузенский «Байер».

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2015 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11