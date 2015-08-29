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    Роджерс: «Ранний гол подкосил нас, а удаление Коутиньо окончательно добило»

    Главный тренер «Ливерпуля" Брендан Роджерс прокомментировал крупное поражение от «Вест Хэма» (0:3) в рамках четвертого тура АПЛ. Наставник считает, что все пошло не так после первого пропущенного мяча.

    «Мы очень разочарованы сегодняшним результатом. Команда уверенно начала матч, но столь рано пропущенный гол придал сил сопернику и немного подкосил нас», - говорит Роджерс.

    По мнению тренера, все в этой встрече было против «Ливерпуля».

    «Потом мы пропустили второй гол, казалось, что все в матче складывается против нас. Удаление Коутиньо окончательно добило нас. Практически с самого начала встречи у нас не получалось показать свою игру.После первого пропущенного гола мы так и не смогли вернуться в игру. В будущем мы будем играть намного лучше».

    Теперь специалист собирается привести команду в чувство.

    «Теперь нам нужно оправиться от этого поражения – это задача на следующую игру. Мы учтем все наши ошибки, проанализируем этот матч», - обещает Брендан Роджрес.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    29.08.2015 23:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      solomon39 30 августа 2015, 09:55

      Подкосило нас то, что тебя оставили на этот сезон!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA > solomon39 31 августа 2015, 07:51

      точно! гнать его надо из команды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Den_777 30 августа 2015, 00:29

      К сожалению не повезло сегодня.

      0
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